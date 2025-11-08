Neste domingo, 09 de novembro, cerca de 3.494 estudantes de Araucária irão participar do primeiro dia de provas do ENEM 2025. Eles terão um prazo máximo de 5h30 para concluírem todas as questões, sendo 45 de Ciências Humanas, 45 de Linguagens e Códigos e a Redação. Já no segundo dia de provas, que acontece no domingo (16), será a vez de Matemática com 45 questões, e mais 45 questões de Ciências da Natureza, com o prazo de até 5 horas de duração.

Instituições educacionais de Araucária já estão sendo preparadas para receber as provas. Esses locais são divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), porém o acesso à informação é individual e restrito a cada participante.

O resultado do ENEM 2025 será divulgado em janeiro de 2026, e as notas poderão ser utilizadas para ingresso em universidades públicas por meio do Sisu, além de bolsas pelo Prouni e financiamentos pelo Fies.

A presidente da Associação Juventude Araucária – AJA e coordenadora do cursinho popular mantido pela entidade, Jeane Islena Vasilewski, comenta que o desempenho dos estudantes nas provas vai depender do preparo consistente e do equilíbrio emocional. “Quem organizou o tempo, revisou conteúdos e praticou com questões anteriores, estará mais seguro e preparado. O ENEM é um exame que valoriza tanto a estratégia quanto o conhecimento”, afirma.

Jeane também dá algumas dicas importantes para os estudantes seguirem antes, durante e após as provas. Confira a seguir:

ANTES DA PROVA
1) Organizar seu material
com antecedência:

  • Documento oficial com foto (conferir se está em boas condições);
  • Caneta preta de tubo transparente (levar duas, por segurança);
  • Cartão de confirmação impresso (com o local e o número da sala);
  • Lanche leve (banana, barrinha de cereal, bolacha simples, água — evitar refrigerante e chocolate que pesam). Todos os alimentos devem estar em embalagem transparente.

2) Dormir bem e
alimentar-se direito:

  • Na véspera, evitar virar a noite estudando. O cérebro precisa descansar.
  • Jantar algo leve, dormir cedo e acordar com tempo para não sair correndo.

3) Visitar o local de
prova antes:

  • Se possível, passar lá no sábado para ver o tempo do trajeto e evitar imprevistos.

4) Revisão estratégica:

  • Nada de tentar aprender conteúdo novo;
  • Fazer revisões rápidas de fórmulas, conceitos e redação;
  • Ler redações nota 1000 e refletir em temas possíveis (sem exagero).

DURANTE A PROVA
1) Chegar cedo e controlar a ansiedade:

  • Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília);
  • Respirar fundo, fazer alongamento e lembrar: você já fez o mais difícil — chegar até aqui!

2) Estratégia de tempo:

  • No 1º dia (Redação, Humanas e Linguagens), fazer primeiro a redação, depois ir para as questões;
  • No 2º dia (Matemática e Ciências da Natureza), começar pelas matérias que você domina mais;
  • Se travar numa questão, pule e volte depois.

3) Cuidar da alimentação:

  • Comer pequenos pedaços do lanche durante a prova;
  • Beber água em intervalos curtos, só pra manter o foco.

4) Atenção aos detalhes:

  • Preencher o gabarito com calma, com antecedência de pelo menos 30 minutos. Lembrar de cobrir toda bolinha do gabarito de maneira correta;
  • Ler o comando das questões até o fim — o ENEM adora “pegadinhas de interpretação”.

PÓS-PROVA
1) Desconecte e descanse:

  • Evitar sair comparando respostas logo de cara;
  • Dê um tempo para a cabeça — um banho, uma boa alimentação e descanso ajudam.

2) Corrigir depois
com tranquilidade:

  • No dia seguinte, confira o gabarito extraoficial (se quiser) e anote o que foi bem e o que pode melhorar.

3) Manter a confiança:

  • O ENEM não define teu valor. Cada prova é uma chance, e o aprendizado de uma edição sempre te fortalece para a próxima etapa da vida.

