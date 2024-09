Chegou a hora de conhecer o campeão da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. A disputa final será entre as equipes da Dinamarca e da Alemanha. Na rodada decisiva do último domingo (08/09), a Dinamarca venceu novamente a Espanha por 2×1. e com a melhor campanha, chegou invicta à final. No segundo jogo, a Argentina venceu de virada a Alemanha por 3×2, em um jogo marcado por várias expulsões. No entanto, como havia perdido o primeiro jogo por 4×2, acabou sendo eliminada.

Os torcedores podem esperar um grande jogo, sem favoritos, pois são duas grandes equipes. Antes da disputa da final acontecem dois jogos preliminares: às 9h entre a equipe feminina composta por sócias do clube contra um time de convidadas, e às 10h o jogo será para relembrar os craques do passado, que deram início ao clube e a Copa do Mundo: África X Itália “Old90”.

Após o jogo que definirá o campeão da edição 2024, haverá o almoço com entrega das premiações (os convites já estão esgotados).

Dinamarca e Alemanha disputarão o troféu da Copa do Mundo 1

Edição n.º 1432.