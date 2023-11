Diretor da Pratense recebe homenagem na Assembleia Legislativa pelo Dia do Empresário   

O diretor geral do Centro de Formação de Condutores – CFC Pratense, Silvestre Mafra, recebeu homenagem na última segunda-feira (13/11), na Assembleia Legislativa do Paraná. Foi durante a sessão solene que enalteceu empresários e empreendedores do Paraná, em referência ao Dia do Empresário, comemorado em 10 de outubro.

Silvestre recebeu um diploma de Menção Honrosa, como forma de reconhecimento pelo trabalho dedicado da sua auto-escola, em prol da sociedade.

“Gratidão a Deus e meus agradecimentos aos colaboradores e aos alunos. Esta homenagem nos incentiva a cada dia sermos melhores, porque dependemos de um cuidado especial com os clientes do Detran. Ficamos honrados em ver nossa empresa sendo reconhecida pela Assembleia Legislativa do Paraná”, declarou.

Ao todo foram homenageados 250 empresários com a entrega presencial de 30 diplomas de Honra ao Mérito e Menção Honrosa.

Edição n.º 1389