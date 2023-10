Diretora da Assembleia fará parte do Conselho Consultivo de Comunicação da Câmara dos Deputados

A jornalista Kátia Chagas, Diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná, tomará posse em 25 de outubro como membro da sociedade civil no Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados em Brasília. A nomeação, assinada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e pela presidente do Conselho, deputada Any Ortiz (CDN-RS), foi publicada na edição extra do Diário da Câmara em 26 de setembro deste ano.

O Conselho Consultivo de Comunicação Social é responsável por zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na comunicação da Câmara dos Deputados, incluindo a TV Câmara, a Rádio Câmara, o portal na internet e as redes sociais da instituição. Além disso, o conselho garante que esses serviços respeitem os direitos das pessoas e forneçam informações precisas sobre os temas em discussão no parlamento brasileiro. Os membros têm um mandato de dois anos, com a possibilidade de uma reeleição.

Kátia Chagas é a primeira mulher a liderar a Diretoria de Comunicação do Poder Legislativo paranaense, cargo que ocupa desde 2015. Além disso, faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral). A indicação de Kátia Chagas foi recebida com orgulho pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), que destacou sua competência e capacidade na representação do poder paranaense em Brasília.

O Conselho Consultivo de Comunicação Social foi estabelecido em maio de 2019 para planejar as estratégias de comunicação da Câmara dos Deputados com a sociedade. Sob a Presidência da deputada federal Any Ortiz, o conselho é composto por deputados federais e servidores, incluindo Kátia Chagas como representante da sociedade civil.

A cerimônia de posse e a primeira reunião ordinária do Conselho em 2023 estão programadas para 25 de outubro. Além da introdução dos novos membros representantes da sociedade civil, o encontro incluirá discussões sobre o papel da TV Câmara na transição para a TV 3.0 e a expansão da Rede Legislativa de Rádio e TV. Também serão abordadas propostas legislativas relacionadas ao Conselho, como o projeto de lei 619/2020, que prevê o acesso gratuito aos conteúdos digitais produzidos pelos poderes públicos em todas as esferas do governo.