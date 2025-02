“Discursando nas Escolas” começa a receber inscrições de estudantes que participarão desta edição

O Projeto Discursando nas Escolas de 2025, promovido pelo Grupo +SOMAR (Solidariedade, Organização, Multiplicação, Amor e Retribuição), está a todo vapor. A fase de visitas nas escolas está quase encerrando e nesse momento acontecem as inscrições dos estudantes, que seguem até o dia 19 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo fone (41) 99733-1716.

Após este prazo, as escolas participantes receberão o regulamento do concurso de oratória e participarão de cinco treinamentos com os voluntários do projeto. Na sequência acontecem as disputas entre os alunos por instituição, que definirão os representantes que seguirão para a final municipal. Pelo cronograma do grupo, esta etapa deverá ser concluída até o dia 18 de abril.

No dia 10 de abril, o Grupo +SOMAR realiza a sua tradicional “hamburgada”, cujo objetivo é arrecadar recursos para o evento da grande final do projeto. De 21 de abril a 16 de maio acontecem os treinamentos para a etapa final, porém a data deverá ser escolhida entre os dias 19 e 23 de maio, com local e horário a serem definidos.

SOBRE O PROJETO

O Discursando nas Escolas tem como objetivo principal aprimorar as capacidades de comunicação dos competidores e dos voluntários. A ideia é ajudar os jovens que cursam o oitavo, nono e primeiro ano do ensino médio a conhecerem técnicas de oratória, que ajudarão em diversos momentos das suas vidas, seja na apresentação de um trabalho na escola, durante uma entrevista de emprego, ou mesmo na hora de fazer novos amigos ou liderar pessoas.

“Este ano o projeto está na 10ª edição, e ao longo desses anos, centenas de jovens foram impactados, como também os voluntários, que foram transformados pela experiência”, afirmou um dos organizadores.

Edição n.º 1453.