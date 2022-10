Discussão acalorada termina com um preso e outro no hospital

Por volta da meia noite do dia 13/10, A Polícia Militar de Araucária foi acionada por uma moradora da Rua Tesoureiro, no bairro Capela Velha, após ela ter encontrado seu vizinho esfaqueado e caído no chão. No local, a equipe encontrou um indivíduo sendo contido por populares, era o suspeito de ter sido o autor da facada. Segundo testemunhas, a vítima ficou gravemente ferida e foi conduzida por familiares até a UPA Araucária.



O padrasto da vítima conversou com os policiais e confirmou os fatos, disse que houve uma discussão acalorada e que o suspeito teria desferido uma facada no abdômen do seu enteado. A PM fez buscas na casa, mas não conseguiu localizar a faca. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Araucária juntamente com a testemunha e o padrasto da vítima, porém a PM foi informada pela equipe de plantão, que não havia acesso ao sistema e por esse motivo o suspeito precisou ser conduzido para a Delegacia de Fazenda Rio Grande, para os procedimentos necessários.



A vítima, que primeiramente foi atendida na UPA, precisou ser encaminhada ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, devido a gravidade dos ferimentos.