Disk Corona ficará temporariamente suspenso nesta quarta-feira, 7

Foto: Freepik

A Prefeitura informou na tarde desta segunda-feira, 5 de abril, que na próxima quarta-feira, 7, a estrutura do Disk Corona será transferida para o prédio do Centro de Enfrentamento e Combate ao Coronavírus (Cecc). Hoje o atendimento funciona no Espaço Cidadão, dentro da Prefeitura Municipal. Por conta da mudança de endereço, todas as linhas telefônicas do serviço estarão com atendimento suspenso.

A alteração no atendimento será temporária, somente no período da manhã e a expectativa é de que até as 13 horas o serviço já esteja funcionando normalmente. “Estamos avisando a todos com antecedência e pedimos a compressão da população nesse sentido. Estamos mudando para um espaço mais adequado de onde poderemos continuar prestando um ótimo serviço para todos os araucarienses”, diz o coordenador do serviço, Alex Radin.

Serviço

O Disk Corona funciona todos os dias da semana das 7h as 19h através do telefone 0800-642-5250. A ligação é gratuita.

Texto: PMA