Disputa pelo comando de Araucária tem 10 candidatos

Os 110.243 eleitores araucarienses aptos a votar em 6 de outubro de 2024 não poderão reclamar de falta de opção nestas eleições municipais. Isto porque, findado o prazo para realização das convenções partidárias, dez chapas tiveram seus nomes homologados para a disputa do comando da Prefeitura de Araucária.

O período de convenções se iniciou em 20 de julho e foi encerrado na última segunda-feira, 5 de agosto. O grosso dos encontros para definição das candidaturas aconteceu no sábado (3).

A primeira das candidaturas aprovadas em convenção foi da dupla Claudio Bednarczuk e Ben Hur Custódio de Oliveira, no dia 27 de julho. Ambos são filiados ao União Brasil, mas a coligação tem ainda o PSD e o Republicanos. Claudio mora em Curitiba, mas como trabalha na Prefeitura ele pode ser candidato por aqui. Já Ben Hur é vereador e atualmente está como presidente da Câmara.

O pleito deste ano terá ainda a candidatura de Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) e Genésio Felipe de Natividade (Rede). A coligação reúne ainda o PSOL. Candidato mais vitorioso da história política de Araucária, Zezé vai em busca de seu quarto mandato como prefeito. Nos outros três sempre foi considerado um gestor com um olhar que priorizou, entre outras coisas, a saúde, educação e o funcionalismo público.

Na disputa pelo comando da Prefeitura também estará o advogado Samuel Almeida da Silva (PT). Responsável por defender a federação Brasil da Esperança em Araucária, ele terá como vice Carlos Eduardo da Silva (PT). A chapa reúne em sua coligação o PV e o PC do B. Samuca, como é mais conhecido, é considerado um dos técnicos mais inteligentes que passou pelo secretariado da gestão que está à frente do Município atualmente, sendo – inclusive – um dos responsáveis pelo “Novo TRIAR”.

No sábado, 3 de agosto, quem também teve sua candidatura homologada foi Gustavo Botogoski (PL). Numa coligação que reúne ainda o Solidariedade e o Avante, ele terá como companheira de chapa a ex-vereadora Tatiana Assuiti (Solidariedade). O cartão de visitas dos dois foi considerado forte, isto porque a convenção que homologou a dupla reuniu cerca de duas mil pessoas. Gustavo é nascido em Araucária e formado em Direito e Agronomia.

Também no sábado o engenheiro civil Fábio Alceu Fernandes (PSB) confirmou seu nome na disputa pela Prefeitura de Araucária. A chapa tem ainda um nome de peso para a vaga de vice: o médico araucariense Cid Ferreira (PDT), que é considerado um dos mais icônicos profissionais da área da saúde no Município. Fábio já foi vereador na legislatura 2017-2020 e possui sólida carreira no ramo da engenharia da cidade.

O Progressistas também vai tentar vencer a eleição deste ano. Para tanto vem de chapa pura. Juliano Borghetti será o candidato a prefeito. Ele já foi vereador em Curitiba. Ao seu lado na majoritária estará o servidor público Vitor Cantador, que tem 42 anos de Prefeitura e foi secretário de Meio Ambiente nos últimos anos.

Considerado um dos mais habilidosos articuladores políticos da cidade, Genildo Carvalho (Cidadania) deixará os bastidores para tentar comandar a Prefeitura de Araucária a partir de 1º de janeiro de 2025. Considerado o responsável pela idealização do “Projeto Hissam”, e tido por muitos como sucessor natural do atual prefeito, ele terá como candidato a vice o guarda municipal Luciano Guimarães (PSDB).

Outra chapa confirmada no final de semana foi a que reúne Irineu Cantador (DC) e Eliceu Palmonari (PMB). O primeiro é um dos políticos mais tradicionais da cidade e atualmente ocupa o cargo de vereador. Ele já foi candidato a prefeito em 1996, mas não obteve sucesso. É considerado um político de trato fácil, nascido e criado em Araucária. Já Palmonari é empresário do ramo de extração mineral, possui minas de caulim em algumas cidades do Paraná.

Única mulher na disputa das eleições deste ano, a advogada Marjorie Ferreira (MDB) é filha do ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB). Sua candidatura não era esperada, já que o pai havia sido lançado como pré-candidato pelo partido. A chapa tem ainda Hino Dirlei Falat Pereira de Souza (MDB) ocupando a vaga de vice.

A lista de candidatos é finalizada pela dupla Rafael Dantas e Silvio Sumocoski. Ambos são filiados ao PRD, mas a coligação reúne ainda o AGIR. A chapa foi confirmada em convenção realizada no sábado (3). Rafael é ex-policial militar. Já Sumocoski é sargento da Polícia Militar.

As chapas para a disputa a prefeitura de Araucária