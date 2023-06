Disputas ficam cada vez mais acirradas na Copa da Amizade

A primeira fase da Copa da Amizade vai se aproximando do final e a cada rodada a briga pela classificação fica mais acirrada. Os três times que representam Araucária seguem firmas e ainda têm chances de seguir adiante na competição. Na 13ª rodada, a equipe do Costeira foi até Pinhais enfrentar o Real Clube Pinhais, um dos líderes desta primeira fase e fez um grande jogo, abrindo o placar já no início do primeiro tempo.

Depois disso, a equipe araucariense ainda criou inúmeras chances de gol, que foram desperdiçadas pelo seu ataque e acabou sofrendo o empate nos minutos finais, por uma falha individual do seu sistema defensivo. O placar fechou em 1 x 1 e com este resultado o Costeira se mantém firme no G8, rumo à classificação.

O Grêmio foi até o município vizinho de Piraquara enfrentar a equipe local e se complicou e está mais longe da classificação. Precisando do resultado, o time fez uma grande partida, mas foi superado pela forte equipe do Piraquara, que está bem colocada entre os primeiros da tabela. Final de jogo, Piraquara 2 X 1 Grêmio.

Já o Araucária recebeu em seus domínios a forte equipe do Vila Sofia, porém mesmo jogando em casa, não conseguiu se impor em campo e foi dominada pelo excelente toque de bola dos visitantes. Com o resultado de 2X0 para o Vila Sofia, a equipe do Araucária terá que vencer a maioria dos jogos restantes (ainda faltam seis partidas nesta primeira fase) se quiser pensar em classificação. Acompanhe na tabela os jogos da próxima rodada.

14ª rodada da Copa da Amizade sábado (24/06)

Costeira FC X Fanático FC

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 9h45

Roça Grande X Araucária FC

Local: Estádio do Roça Grande Colombo

Horário: 9h45

Grêmio EA X Molezas

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizzato

Horário: 8h45

Edição n. 1368