Distribuidora de bebidas arrecada brinquedos e doces para o Natal das crianças

Com a aproximação do Natal, centenas de ações solidárias são vistas pelo mundo todo e também em Araucária. No intuito de fazer a diferença na vida de muitas crianças nesta data tão especial, a Distribuidora de Bebidas Xiru’s organizou a campanha Corrente do Bem, com o objetivo de arrecadar brinquedos novos e seminovos e doces. É a primeira vez que o comércio realiza esta ação e as expectativas são as melhores possíveis.

“Este ano decidimos fazer algo diferente alegrar o Natal de muitas crianças. Queremos entregar doces e brinquedos, porque sabemos que muitas crianças não ganharão presentes porque suas famílias não tem condições de comprar. Esperamos contar com a solidariedade das pessoas”, disse Mikaele.

As doações poderão ser entregues até o dia 16 de dezembro, na própria distribuidora, que fica na rua Dálias, 1740, bairro Campina da Barra. Também é possível contribuir fazendo um PIX. Para saber mais sobre a Corrente do Bem, entre em contato pelo fone (41) 99765-9595