DJ araucariense foi destaque no Circuito Regional de Incentivo à Música Eletrônica

No dia 21 de outubro, o DJ araucariense Fatsync conquistou o primeiro lugar no C.R.I.M.E (Circuito Regional de Incentivo à Música Eletrônica), o maior torneio do gênero no país.

Com a participação de mais de 800 DJs de diversos lugares, o evento se consagrou como uma plataforma fundamental para a descoberta e promoção de novos talentos.

O C.R.I.M.E inicia sua jornada com uma seleção criteriosa, escolhendo os melhores DJs para competirem, dos 800 participantes, apenas 64 são selecionados para se apresentarem na PARK ART, o 5° maior clube de música eletrônica do Brasil, que fica na cidade de Pinhais. Durante quatro noites, esses DJs têm a oportunidade de tocar sets de 30 minutos, nos quais são avaliados por uma equipe de jurados. Aspectos como performance, técnica, carisma, repertório e interação com o público são levados em consideração. Além disso, o público desempenha um papel crucial, votando em seus artistas favoritos e influenciando diretamente o resultado final.

Ao final das competições, os 12 melhores DJs são escolhidos para a etapa final, onde competem entre si pelo pódio, e na última edição, o Fatsync trouxe o primeiro lugar para casa. Ele também é conhecido carinhosamente como “Gordinho” pelo público, tem 25 anos e já deixou sua marca no cenário da música eletrônica com um som inovador e envolvente.

Suas músicas contagiantes e autênticas conquistaram não apenas o público brasileiro, mas também admiradores em diversos lugares do mundo, incluindo Coreia do Sul, África, Londres, EUA e Rússia. Com lançamentos em selos e gravadoras renomadas, Fatsync é reconhecido pela habilidade de envolver as pistas de dança com seus grooves distintos e vocais marcantes.

O artista já se apresentou em alguns dos maiores clubes da cena eletrônica, consolidando-se como uma das grandes promessas. Com um futuro promissor, Fatsync continua surpreendendo e encantando fãs.

O C.R.I.M.E não apenas revela talentos, mas também proporciona uma plataforma para que esses artistas alcancem reconhecimento e deixem sua marca na cena musical.

