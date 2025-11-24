A trajetória da G. Laffitte em Araucária começou na metade da década de 1980, quando o avô da atual geração que conduz a empresa iniciou as primeiras movimentações no município com o Jardim Sol Nascente, entre 1984 e 1985. Esse empreendimento marcou o ponto de partida de uma relação que se tornaria duradoura, fruto da aposta contínua no potencial de crescimento da cidade. O desempenho positivo do Sol Nascente abriu portas para novas oportunidades e, pouco tempo depois, surgiu a parceria com o Dr. Otacílio, proprietário de uma área central que deu origem ao Jardim Santa Regina, desenvolvido entre 1986 e 1989.

O sucesso do Santa Regina consolidou a presença da G. Laffitte no município e estimulou a expansão para novas áreas. Foi assim que nasceram os loteamentos Moradia Jatobá 1 e Moradia Jatobá 2, que ampliaram ainda mais a atuação da empresa. A boa aceitação desses novos projetos resultou em uma sequência natural de empreendimentos, como o Dona Cecília e o André Mol.

Ao longo dessa história, a empresa desenvolveu características próprias que passaram a orientar sua forma de atuar. Entre elas estão a realização da terraplanagem com equipe própria, o uso de sistemas diferenciados de meio-fio e uma pavimentação executada com rigor técnico, elementos que se tornaram parte do padrão de qualidade dos loteamentos. Outro ponto marcante foi a adoção do financiamento direto, oferecendo aos clientes a possibilidade de adquirir terrenos com condições acessíveis e parcelas que se ajustam à realidade de cada comprador.

Mesmo com a consolidação dessa trajetória, houve um intervalo sem lançamentos em Araucária, período em que a empresa manteve a busca por novas áreas dentro do município. Esse movimento se concretizou com a retomada de suas atividades na cidade por meio do Loteamento Marvi, localizado no bairro Capela Velha, às margens da Avenida Avestruz. A área já estava contratada há algum tempo e, após a conclusão de todas as etapas de aprovação, avançou para a fase de vendas, marcando oficialmente o retorno da G. Laffitte em Araucária.

“Somos parte de Araucária, estamos sempre buscando novos espaços para construir novos loteamentos. Com o Marvi marcamos nosso retorno e nossa busca por novos negócios na cidade”, afirma o proprietário da empresa.

Mais informações sobre o Loteamento Marvi podem ser obtidas diretamente com a empresa pelo telefone (41) 3346-3848.

Edição n.º 1492. Maria Antônia.