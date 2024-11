Documentário sobre a Casa do Cavalo Baio terá exibição gratuita no domingo (24)

O documentário “História da Casa do Cavalo Baio”, com direção, produção executiva e edição de Weiller Avelar de Ornelas, será exibido gratuitamente no próximo domingo (24/11), às 15h, na Casa que foi cenário para a produção, localizada na Avenida Victor do Amaral, esquina com a Avenida Archelau de Almeida Torres, no Centro. A exibição contará com um intérprete de Libras, para que todas as pessoas possam ter acesso.

Para adquirir o ingresso, acesse o link: https://pixta.me/u/exibicao-do-documentario-sobre-a-historia-da-casa-do-cavalo-baio. Caso ocorra lotação na primeira sessão, está prevista uma segunda exibição gratuita para o dia 30/11, com local a ser definido, para que todos possam assistir ao documentário.

O documentário foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo Araucária e fala de um dos principais pontos históricos da cidade. Weiller conta que a Casa é o único patrimônio tombado por lei pelo Estado e pelo Município. A Casa do Cavalo Baio existe muito antes de Araucária se tornar um município, e sua história tem mais de 150 anos. Será o primeiro conteúdo sobre ela, com acessibilidade de comunicação. Após as exibições será lançado numa playlist do YouTube 4 conteúdos, 1 com linguagem simples e legenda, 1 com janela em libras, 1 com audiodescrição e 1 com todas as acessibilidades junto no mesmo vídeo”, explica Ornelas.

Foto: Divulgação. A Casa do Cavalo Baio inspirou o documentário produzido por Weiller Ornelas.

O produtor audiovisual lembra ainda que a Casa acompanhou toda a evolução da cidade e que o documentário irá contar um pouco sobre a sua origem, o que lá acontecia e sua importância para a história do município de Araucária e do estado do Paraná. “Dizemos ‘um pouco’, porque tivemos apenas 15 minutos para resumir mais de 150 anos de história de uma Casa que se tornou patrimônio histórico material e imaterial dos paranaenses, que está no físico, na memória, e na nossa história”, pontuou.

Edição n.º 1442.