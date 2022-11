“Dogão” desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

Um cachorro da raça Pitmonster desapareceu de sua casa no bairro Vila Nova na sexta-feira, 11 de novembro, e a família pede ajuda para encontrá-lo. Há, inclusive, uma criancinha desesperada pedindo pela volta do cachorrinho.

O doguinho é um filhote de apenas seis meses e atende pelo nome de Storm. Embora seja grandão, é muito dócil.

De acordo com informações apuradas até o momento pela família, uma rapaz chegou a achá-lo perambulando pelas ruas do Vila Nova e o levou para um condomínio no Passauna. Porém, segundo esse rapaz, ele acabou soltando Storm numa das ruas do jardim Iguatemi horas depois. Ou seja, é possível que ele esteja circulando por essa região.

Se você viu o Storm, não deixe de entrar em contato com a família. Eles estão desesperados atrás de seu companheirinho. Inclusive, oferecem recompensa por informações que possam ajudar a encontrá-lo. O telefone de contato é o 99894-9232, falar com Heitor