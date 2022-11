Dois bandidos roubam caminhonete de cliente de comércio e na fuga um deles é preso pela PM

Na tarde de quinta-feira (17/11), a Polícia Militar de Araucária recebeu a informação de que dois indivíduos armados haviam invadido um estabelecimento comercial no bairro Fazenda Velha e roubado um veículo GM/S10 de um cliente que se encontrava no local. Quando a equipe policial se deslocava até o endereço, acabou cruzando com o veículo roubado na PR 423. Ao se aproximar para tentar a abordagem, a dupla não obedeceu a ordem e fugiu, dando início a uma perseguição.

Após alguns quilômetros de acompanhamento, o condutor da caminhonete entrou com o veículo em uma vegetação próxima, então seus ocupantes desembarcaram e seguiram em fuga a pé, se embrenhando no mato. A PM acionou o apoio dos cães farejadores do Canil/BPChoque e com isso conseguiu localizar e prender um dos autores do roubo. Já o outro suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos, o indivíduo de 34 anos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.