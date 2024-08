Dois caminhões com alerta de furto foram encontrados no mesmo dia

Na última segunda-feira, 05 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária atendeu duas ocorrências envolvendo roubo de caminhão em situações diferentes.

A primeira aconteceu por volta de 17h, quando a GMA foi acionada na rua Primeiro de Maio, no bairro Estação. Uma equipe de motos recebeu a informação através do WhatsApp, e quando chegaram no local, encontraram um morador da região. Ele explicou que o caminhão estava estacionado há três dias no mesmo local e achou suspeito, por isso acionou as autoridades.

O veículo de modelo Scania e com placa ALZ 6116, estava com várias peças faltando e foi conduzido até o pátio da Delegacia de Polícia Civil de Araucária.

A outra situação acontece no mesmo dia, por volta de 20h, na Avenida Nossa Senhora dos Remédios. Uma equipe foi solicitada para atender a ocorrência, onde o proprietário conseguiu encontrar seu caminhão que havia sido roubado. O veículo, conduzido pelo dono, foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.