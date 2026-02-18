Na noite desta terça-feira, 17 de fevereiro, o GM Rafael, vereador de Campo Largo, junto de sua esposa, a veterinária Daniela, realizaram uma busca pelo município e conseguiram localizar a Xuxinha e o Lobão. Os outros dois cães que desapareceram ainda não foram encontrados.

Durante uma entrevista com a equipe do jornal O Popular, o GM contou que os três cães que foram levados pelo Mercado Livre e entregues na ONG ficavam na rua onde ele mora. Como um defensor da causa animal, ele entrou de cabeça para ajudar a encontrar os cães comunitários desaparecidos.

“Conseguimos visualizar no sistema de monitoramento da minha residência que no dia 28, a referida Fiorino passou de madrugada por aqui e 4 minutos depois ela retornou. Aí tivemos certeza que eles vieram aqui para Campo Largo para fazer essa desova desses animais”, relata o vereador.

Ele e a família realizaram buscas pela região e conseguiram encontrar a Xuxinha. Por ser a única entre os quatro cães que possui microchip, foi mais fácil para reconhecê-la.

“Moramos em um local que acontece muito esse abandono de animais. Aí fomos procurar e primeiro encontramos a Xuxa. Colocamos ela no carro e enquanto estávamos indo para a clínica para passar o leitor de microchip, chamamos ela pelo nome e ela imediatamente levantou a cabeça e ali tivemos certeza que era ela. Lógico que fomos confirmar na clínica, mas o momento foi bem emocionante”, a veterinária Daniela se emociona ao contar.

Após a confirmação, a equipe retornou para o local para fazer mais buscas, foi quando conseguiram encontrar o Lobão. Ambos os animais serão encaminhados para atendimento veterinário no HPet – Hospital Veterinário em Curitiba. A Xuxa possui alguns machucados que serão tratados.

De acordo com o Rafael, o resgate de ambos foi muito tranquilo e os animais não apresentaram nenhum tipo de agressividade. Eles pegaram os doguinhos no colo e ambos são muito dóceis.

“Só que nós estamos com o nosso problema parcialmente resolvido, porque são quatro animais. Aqui nós temos dois. Então, a pergunta que fica agora é onde está a rajada e onde está o outro cão? Nós queremos saber o paradeiro desses animais. E aqui fica mais uma indagação: De que forma o Mercado Livre ou os responsáveis irão se retratar perante a causa animal para poder minimizar um pouquinho desse transtorno? Que ação social o Mercado Livre vai fazer para a causa animal da cidade de Araucária?”, questiona a vereadora Andressa Bianchessi, coordenadora do projeto Paraná Contra Maus-tratos.

Ela também reforça que, se alguém possuir interesse em dar um lar responsável para os animais, entre em contato com a equipe do Paraná Contra Maus-tratos, com o Delegado Matheus Laiola ou com o GM Rafael.