Dois ficam feridos em troca de tiros entre rivais, no jardim Iguaçu

Na tarde de sábado, 10 de julho, por volta das 16h20, a Polícias Militar de Araucária foi acionada para atender uma situação de disparo de arma de fogo na rua Capivari, no jardim Iguaçu. Quando a equipe chegou no local, viaturas da Guarda Municipal já atendiam a ocorrência, e após colher algumas informações, a PM constatou que teria ocorrido uma troca de tiros entre rivais.

A GM localizou carregadores de uma .40 e de 9mm, estojos deflagrados dos respectivos calibres, além de estojos de calibre 380. Segundo testemunhas, um dos baleados teria sido encaminhado por terceiros até o Hospital Municipal de Araucária, com disparos no tórax e nas nádegas. A vítima foi identificada e estava consciente, porém não quis contar aos policiais quem seria o autor dos tiros. Ainda de acordo com testemunhas, o homem que atirou teria fugido do local em um GM Astra branco. Enquanto atendia a ocorrência, a PM recebeu a informação de que havia mais um baleado na situação, mas ainda não havia identificação do mesmo.

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021