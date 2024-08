Dois foragidos de justiça são presos pela GMA em situações distintas

Na última segunda-feira, 12 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária atendeu a duas ocorrências envolvendo mandado de prisão em aberto.

A primeira situação aconteceu por volta de 11h10 na rua Curió, no bairro Capela Velha. De acordo com informações oficiais, uma equipe de motos da GM estava realizando um patrulhamento pela região, quando um carro Sandero da cor vermelha acabou agindo de forma suspeita. Assim que avistou os agentes, o condutor do veículo virou uma esquina bruscamente e subiu com o carro pela calçada.

A equipe utilizou os sinais sonoros e o giroflex para iniciarem a abordagem. Quando o carro parou, os agentes realizaram a busca pessoal e no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre sua reação suspeita, o homem relatou que achava estar com alguma pendência judicial. A identidade do sujeito foi verificada e um mandado de prisão em seu desfavor foi confirmado. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao departamento penitenciário.

Por volta de 20h30, mais um foragido foi preso em um patrulhamento da equipe de motos da GMA, dessa vez na rua Anaca, também no bairro Capela Velha.

Os agentes avistaram o sujeito, que assim que viu a equipe, ficou bastante agitado e tentou esconder um objeto na jaqueta. A abordagem foi realizada e nada de ilícito foi encontrado com o homem, apenas o celular, sendo esse o objeto em questão. A sua identidade foi verificada e um mandado de prisão em seu desfavor foi encontrado. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Curitiba.