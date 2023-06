Dois foragidos foram presos na última quarta-feira (07)

A Guarda Municipal de Araucária realizou na última quarta-feira (07), a prisão de dois homens com mandado de prisão em duas situações diferentes.

A primeira ocorrência aconteceu na parta da manhã, onde um homem foi abordado na Rua Ludovina Furman, no bairro Boqueirão. Ao conferir sua vida pregressa, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor.

Na noite do mesmo dia, uma equipe da GM abordou um sujeito na Rua Dr. Honestálio Guimarães, no Centro. Na checagem da sua identidade, um mandado de prisão foi constatado. Os dois indivíduos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.