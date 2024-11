Dois homens desapareceram na Represa do Passaúna na manhã desta quarta (27)

Na manhã desta quarta-feira, 27 de novembro, dois homens desapareceram na Represa do Passaúna, no bairro Roça Velha. Por volta de 9h, moradores da região escutaram gritos vindo da represa e imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os dois homens são funcionários terceirizados da Sanepar, e realizavam um monitoramento na represa quando a situação aconteceu. As identidades de ambos ainda não foram confirmadas, mas possuem por volta de 26 a 33 anos.

Ao chegarem no local, a equipe encontrou um barco submergido, onde foi encontrado um colete, um celular e um crachá. Não se sabe que os itens estavam com as vítimas, ou se estava no barco.

O tenente do Corpo de Bombeiros relatou que a maior dificuldade que os bombeiros enfrentam na busca é em relação à profundidade da represa, a visibilidade, sendo mais ou menos a um braço de distância, além da extensão do local. Ele também comenta que a busca é difícil e ainda pode demorar, porque os bombeiros não possuem a localização exata de onde as vítimas acabaram desaparecendo, já que com a correnteza, os homens podem ter sido levados para um local mais longe e de mais difícil acesso.

Live que realizamos no local: