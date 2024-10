Dois homens foram presos após praticarem direção perigosa próximo ao Colégio Rocha Pombo

Nesta semana, a Guarda Municipal de Araucária prendeu dois homens por praticarem direção perigosa. De acordo com informações, a GM recebeu uma denúncia via central, onde relatava que duas pessoas estavam praticando manobras com motocicletas próximo ao Colégio Estadual Rocha Pombo, no bairro Capela Velha.

Os agentes tentaram abordar a dupla, tanto com sinais luminosos quanto com sirenes, mas ambos acabaram fugindo pela Avenida das Araucárias, ultrapassando o limite de velocidade da via.

Após um tempo, um dos infratores acabou perdendo o controle, saltou da moto e saiu correndo em direção a uma mata, sendo abordado por uma equipe em seguida. O outro indivíduo foi abordado um pouco mais a frente, e foi conduzido até o ponto onde seu parceiro estava.

Os agentes realizaram a verificação da identidade de ambos, e eles descobriram que o primeiro abordado não possuía carteira de habilitação. Além disso, ambas motocicletas possuíam várias pendências administrativas, com uma delas possuindo média monta. As motos também possuíam algumas peças faltando e alterações na montagem, como, falta de um retrovisor; sem chapa defletora de escapamento; placas danificadas e/ou alteradas; com lâmpadas de led no farol dianteiro; e pneus carecas, ou seja, sem condição de estarem rodando.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Para evitar que os infratores possam fugir novamente, os agentes utilizarem algemas. As duas motocicletas também foram recolhidas.