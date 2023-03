Dois homens foram presos por violência doméstica em duas situações distintas

Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, a Guarda Municipal atendeu duas ocorrências que se enquadram na Lei Maria da Penha. A primeira situação aconteceu no dia da mulher (08/03) na Rua André Moll, no bairro Tindiquera, por volta das 06h55. Quando a equipe chegou no local, o sujeito havia fugido, mas foi localizado nas redondezas da casa da vítima.



O agressor foi preso, enquanto a mulher foi levada à UPA para avaliações médicas após relatar estar sentido dores na cabeça por conta das agressões.



A segunda ocorrência aconteceu por volta de 00:50 de quinta-feira (09), na Rua Piquiri, no bairro Iguaçu. Após uma denúncia que chegou via Central da Guarda Municipal, uma equipe foi até o local e presenciou o agressor segurando uma faca. Ao avistar a viatura, se desfez do objeto e tentou se esconder no interior da casa.



Com o consentimento da vítima, os agentes entraram na residência e efetuaram a prisão do homem, que foi imediatamente encaminhado à delegacia e autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha.