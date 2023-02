Dois homens são presos por ameaça e agressão

Na tarde do último sábado (10/02), uma equipe de área da GMA atendeu uma ocorrência referente a quebra de medida protetiva no bairro Capela Velha.

A vítima relatou que mesmo com medida protetiva, seu ex companheiro continuava a perseguindo e deferindo ameaças contra ela, os agentes realizaram ronda pela região e encontraram o indivíduo.

A vítima denunciou o homem que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas.

Na madrugada desta segunda-feira (13/02), a GMA foi acionada para atender uma situação de violência doméstica no Centro de Araucária.

Na ligação de emergência, a vítima relatou estar bastante machucada em decorrência das agressões sofridas, os agentes foram até o local e realizaram a abordagem do agressor, a vítima estava com ferimentos aparentes. Diante da vontade dela em representar criminalmente, a equipe deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para à Delegacia, para que as medidas necessárias fossem tomadas.