Na terça-feira, 28 de outubro, uma equipe de ROMU da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pelo bairro Capela Velha de madrugada, quando avistou uma atitude suspeita de dois indivíduos.

A dupla estava em frente a uma casa, e ao avistar a viatura policial, um dos sujeitos jogou um objeto na grama. A abordagem foi realizada e os agentes encontraram com um dos suspeitos o valor de R$300,00 em notas trocadas. O objeto que havia sido descartado foi apreendido e se tratava de 4 ‘buchas’ de cocaína.

Ao ser questionado, um dos abordados confessou que o entorpecente pertencia a ele. Os agentes também realizaram uma revista na residência, e localizaram uma mochila com mais de 50 embalagens de cocaína e uma folha de anotações.

Diante da situação, os dois suspeitos receberam voz de prisão, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.