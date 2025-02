Dois homens são presos por tráfico de drogas pela PM

Na última terça-feira, 18 de fevereiro, a Polícia Militar de Araucária prendeu dois homens por tráfico de drogas na Rua das Palmeiras, no bairro Capela Velha. Foram apreendidas 410 gramas de maconha e 100 gramas de haxixe, entorpecente que tem a maconha como principal matéria-prima.

No dia anterior, equipes atenderam uma denúncia informando que o condutor de um carro da marca Nissan Sentra estaria realizando tráfico de drogas pela região. Durante um novo patrulhamento, agentes da PM conseguiram localizar o veículo.

Na abordagem, encontraram duas pessoas no carro: um homem e sua filha menor de idade. Dentro do veículo, foi encontrada uma pequena porção dos entorpecentes. Ao ser questionado, o condutor confessou que possuía mais drogas no seu apartamento. No imóvel, diversas porções de maconha e haxixi foram localizadas, além de utensilios para embalar as drogas.

O irmão do sujeito, que mora no mesmo condomínio, também foi abordado. Ele afirmou que não estava sabendo sobre a situação e disse que possuía os entorpecentes em seu apartamento apenas para consumo próprio. Os agentes foram até o local e encontraram dois frascos de vidro contendo maconha, além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. Como um dos indivíduos estava com a filha menor de idade, os agentes a levaram até a casa da mãe.