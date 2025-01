A Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas neste domingo, 19 de janeiro, na Avenida Manoel Ribas, no bairro Cachoeira.

A equipe da PM estava realizando uma operação de bloqueio na região, quando abordou uma motocicleta CG Titan da cor preta. Com o condutor, foram encontradas 58 pedras de crack no bolso. Já no bolso do passageiro, foram localizadas mais 10 pedras de crack. Os policiais também apreenderam R$ 415,00.

A moto foi levada para o pátio da 2ª CIA da Polícia Militar, enquanto os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis.