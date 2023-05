Dois ladrões vão parar na Delegacia após serem flagrados roubando

Duas ocorrências de furto foram registradas pela Guarda Municipal de Araucária, a primeira na noite de quinta-feira (11), quando um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando materiais de um caminhão guincho, próximo da Rodovia do Xisto. Um dia depois, a vítima acabou reconhecendo o assaltante e acionou a Guarda Municipal, que prendeu o sujeito. Partes dos materiais foram encontrados em um ferro-velho, localizado na Av. Das Nações, e o dono do local também foi preso, pelo crime de receptação.

O material em questão foi avaliado em cerca de mais de 10 mil reais, porém o proprietário do ferro-velho confessou que pagou 7 reais pelas peças. Entretanto, não foram encontrados os itens de maior valor, utilizados para prender o veículo pesado na plataforma.

Freguês

A segunda prisão foi na sexta-feira (12), de um homem furtando no Cemitério Independência, no bairro Boqueirão. Esse mesmo assaltante tinha sido preso 15 dias antes, por furtar um carrinho de mão utilizado pelos funcionários. Dessa vez ele furtou uma escada de alumínio, e tentou vender o item nos comércios que ficam nas proximidades do cemitério. A GMA foi acionada e realizou a prisão do sujeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Foto: Marco Charneski.