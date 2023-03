Dois sujeitos foram presos e três adolescentes apreendidos por envolvimento com drogas

Na última segunda-feira (06), uma equipe da Guarda Municipal estava patrulhando por volta de 00:15 na Rua Jorge Saad, no bairro Boqueirão, quando avistou dois indivíduos em um “beco” conhecido por ser local de comércio e uso de entorpecentes.

Foi realizada a abordagem, mas os sujeitos não obedeceram e fugiram correndo, durante a fuga um deles jogou um pacote em um terreno.

Rapidamente os policiais perseguiram a dupla e conseguiram abordá-los, assim encontrando com os dois uma certa quantia de crack e de dinheiro trocado. Foi questionado de quem era a casa onde foi jogado o pacote e o conteúdo do embrulho, um dos usuários assumiu que o conteúdo do pacote era droga e que era morador da residência.

Na casa foram abordados três adolescentes, sendo duas garotas de 15 e 17 anos e um garoto de 17 anos. Também foram encontrados revestimentos de cocaína, maconha e crack, e mais dinheiro trocado.

Os dois homens foram presos e os jovens apreendidos, sendo levados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os adolescentes e entrar em contato com as famílias.

