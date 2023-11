Dolce Dallas anuncia plano de expansão em Araucária e busca parceiros para franquias

A Dolce Dallas, uma doceria renomada que começou a adoçar a vida em Curitiba desde 2020, está agora buscando expandir sua doçura e alegria para Araucária.

Com um histórico de sucesso e uma marca que é sinônimo de qualidade e inovação no ramo de doces, a empresa está aberta a parcerias com empreendedores apaixonados e dedicados que desejam trazer essa experiência única para a cidade, que tem um grande potencial para receber novos investimentos.

Araucária se destaca não apenas por sua economia robusta, mas também por uma comunidade que valoriza novidades gastronômicas e experiências de alta qualidade. Com uma população em crescimento e um apetite por novos sabores, representa um cenário promissor para a expansão da marca Dolce Dallas.

Compromisso com a excelência

Desde a inauguração de sua primeira loja em 2020, por Lysi Dalastella (A Rainha do Donuts), a Dolce Dallas tem se dedicado a criar doces que não são apenas deliciosos, mas que também proporcionam momentos de alegria e satisfação. Seu portfólio inclui Pretzels, Donuts e Waffles, todos produzidos com ingredientes da mais alta qualidade e oferecidos frescos diariamente. Tudo isso faz com que a Dolce Dallas seja uma referência em sabor e inovação.

Oportunidade Única

A Dolce Dallas está em busca de parceiros que compartilhem de sua visão de alegrar e adoçar a vida das pessoas. A marca oferece uma oportunidade única para empreendedores que desejam investir em uma franquia de sucesso, marcada pela inovação, transparência e comprometimento com a qualidade. Este é o momento de levar a doçura e a magia da Dolce Dallas para Araucária, contribuindo para o crescimento e a diversificação da oferta gastronômica na cidade.

Contatos para os interessados em conhecer mais sobre a franquia podem ser feitos pelo e-mail contato@dolcedallas.com.br

