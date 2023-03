Domingão (26/03) será marcado por chuvas e ventos fortes

Segundo o Simepar, a previsão marca céu claro e sem nenhuma chuva nessa sexta-feira (24/03) e sábado (25/03). Porém, temos uma triste notícia para os araucarienses que estavam planejando passear no domingo (26/03): a previsão do tempo marca probabilidade de chuva de 97%.

Nessa sexta-feira os ventos chegam a 34 km/h, com mínima de 18° e máxima de 27°. Já no sábado a mínima vai para 19°, e máxima diminui para 26°, com rajadas de ventos de 30 km/h. No domingo de chuva, a temperatura volta para mínima de 18° e máxima de 27°, porém a ventania aumentará drasticamente para 57 km/h.

Foto: Marco Charneski.