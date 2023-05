Domingão teve GM cumprindo mandado de prisão e abordando usuário de drogas no Chimbituva

O domingo, 7 de maio, foi de muito trabalho para a Guarda Municipal. Entre as ocorrências atendias pela corporação esteve o cumprimento de um mandado de prisão e a abordagem a um grupo que fazia uso de drogas na região do parque linear do Chimbituva.

Mandado de prisão

Por volta de 10h30 do último domingo (07), uma equipe da Guarda Municipal de Araucária abordou um homem enquanto patrulhava pela Rua Sonia Bodziak, no bairro Capela Velha.

Na checagem da sua vida pregressa, foi encontrado um mandado de prisão em seu desfavor, pelo crime de roubo agravado. O sujeito recebeu voz de prisão, sendo levado à Cadeia Pública de Araucária para as devidas providências.

Usuários do Chimbituva

Também ontem, uma equipe da GM abordou três jovens que estavam usando entorpecentes no conhecido “Trecho Chimbituva”, local onde muitas famílias frequentam.

Uma certa quantidade de maconha e três revestimentos cocaína foram encontradas com um dos sujeitos. O indivíduo em questão foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.