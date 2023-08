Domingo (20) tem show de prêmios em prol da ONG Reencontro

Não marque nenhum compromisso para este domingo, 20 de agosto! Você está convidado a participar do show de prêmios beneficente, que terá renda revertida para a ONG Reencontro, entidade sediada em Araucária que fornece apoio a toda rede de adoção no Município. O bingo acontecerá às 13h30, na Rua Padre José Lopacinski, 110 – Cidade Industrial de Curitiba.

Os participantes terão a chance de ganhar vários prêmios como cobertores/edredons, grill, chaleira elétrica, mixer, espremedor de frutas, panela de pressão elétrica digital, aparelhos de barbear, garrafa térmica Inox, entre outros. No local também haverá venda de pasteis e refrigerantes.

Sobre a ONG

A ONG Reencontro foi criada em 2018, fornece gratuitamente o Curso de Preparação de Habilitação a Adoção na comarca de Araucária, exigido pela Vara da Infância para inscrição no processo de adoção. Também promove o acompanhamento no pós-adoção, com reuniões quinzenais do grupo de apoio, além de atender os casos individuais, quando se faz necessário.

Se você deseja conhecer mais sobre o trabalho da ONG, visite o Facebook “Reencontro — Adoção Consciente”.