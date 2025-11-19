Anote aí na sua agenda! No domingo, 23 de novembro, o Ginásio Joval de Paula Souza recebe o Festival Municipal de Handebol, a partir das 9h. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL e será aberto ao público em geral para assistir.

O festival contará com jogos e desafios de arremessos de 7 metros entre as equipes das escolinhas da SMEL, comandadas pelo técnico Valter Junior Vidal. Ele vem desenvolvendo um excelente trabalho na retomada da modalidade neste ano de 2025.

Nesse retorno das escolinhas, o número de alunos inscritos foi surpreendente, tanto que possibilitou a realização do festival municipal já neste ano. Inclusive, há vagas abertas para quem quiser praticar a modalidade, é só entrar em contato com a Secretaria de Esportes de Araucária.