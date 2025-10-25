Na 7ª rodada da Copa Paraná Sub-20, o Patriotas FC venceu o Iguaçu por 3X0, e levantou a torcida quadricolor presente no Estádio Municipal Antiocho Pereira. Vitor Marcelo Silva abriu o placar logo no comecinho da partida (1 minuto).

No segundo tempo, Mateus Gustavo de Lima marcou o segundo aos 24 minutos, e sem der trégua para o adversário, Kauan da Silva, o Uberada, marcou o terceiro aos 29 minutos e deu os números finais à partida.

Com os demais resultados do final de semana, estão definidos os confrontos das semifinais do Sub-20: Foz do Iguaçu enfrenta o Rio Branco, enquanto o Patriotas encara o Paraná Clube. Com as melhores campanhas na primeira fase, Rio Branco e Paraná têm a vantagem de decidir a vaga para a final em casa. No sábado (25), Patriotas e Paraná Clube começam a decidir uma das vagas para a final. O jogo de ida será às 10h30, no CT Toca do Jacaré, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Jacaré TV. Foz do Iguaçu e Rio Branco decidirão a outra vaga, eles se enfrentam às 15h, no estádio do ABC.

Edição n.º 1488.