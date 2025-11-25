A final da Copa Araucária de Futebol 7, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, em parceria com a Unamar, será realizada no domingo (30/11). As disputas do masculino e feminino acontecem na quadra da Sede Esportiva Mineiro Bate Bola, que fica na Rua Pedro Nolasco Pizzato, 212, bairro Estação.

No masculino, os finalistas são o Vale dos Pinheiros e o Santa Cruz, e a disputa do terceiro lugar será entre as equipes do Jardim Solimões e Favorita.

Pelo feminino, os times do Santa Cruz, Campina da Barra e Favorita estão na disputa pelo troféu e o campeão será definido por critério de pontos. Confira a programação da rodada final.

DOMINGO – 30 DE NOVEMBRO
8h – Santa Cruz X Campina da Barra – feminino
9h – Jardim Solimões X Santa Cruz – disputa do 3º lugar masculino
10h – Santa Cruz X Favorita – feminino
11h – Vale dos Pinheiros X Santa Cruz – disputa do 1º lugar masculino

