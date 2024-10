Domingo de eleições não haverá rodada da Segundona Municipal

No domingo (29/09), aconteceu a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2024, organizado pela Liga Desportiva de Araucária. Os torcedores puderam acompanhar mais sete jogos e apreciar disputas acirradas e recheadas de gols.

O time do Tropical venceu o Gapar por 1×0, Panterões venceu o Santa Clara por 3×1, Vila do Sossego ganhou do Jardim Alegre por 4×2, Atlético Araucariense fez 2×0 em cima do Seleto, União Tupi goleou a GM Araucária por 5×1, Toronto venceu o Malucos por 2×1 e o Novo Iguaçu ganhou do América por 1X0.

Com os resultados da rodada, o Panterões está em 1º na classificação da Chave A com 6 pontos, Tropical em 2º com 3 pontos e os times do Gapar e Santa Clara tem 1 ponto cada. Na Chave B todos os times estão com 3 pontos: Jardim Alegre, Seleto, Vila do Sossego e Atlético.

Na Chave C o União Tupi tem 3 pontos e o Tupy também, porém ambos são exceção, pois ao contrário dos demais times, disputaram apenas uma partida cada. Ainda na Chave C, a GM Araucária fez 2 jogos e ainda não pontuou. Na Chave D o Novo Iguaçu lidera com 6 pontos, Toronto está em 2º com 3 pontos, e as equipes do América e Malucos tem 1 ponto cada.

No próximo domingo (o6/10), a Liga Desportiva não fará rodada da Segundona Municipal devido às eleições municipais, retornando no domingo seguinte (13/10).

Edição n.º 1435.