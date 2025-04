Domingo de Páscoa tem homicídio em Campo Redondo

Neste domingo de Páscoa, 20 de abril, a Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência de homicídio na região de Campo Redondo. A situação aconteceu as margens da rua Jacob Haiduk, próximo a Capela Divino Espírito Santo. O corpo foi encontrado por moradores da região, que acionaram as autoridades.

Ainda não há identificação oficial da vítima, já que ele não portava documentos pessoais.

A vítima trata-se de um homem, com idade entre 30 e 35 anos. Ele foi alvejado com tiros de arma de fogo. Foram pelo menos 5 disparos de pistola.

Ele estava com uma camiseta preta, bermuda jeans, tênis e uma mochila. A vítima possui por volta de 1,70 cm, com barba a fazer e bigode.

A Polícia Científica foi acionada para colher as evidências que possam elucidar o crime. A Delegacia de Polícia Civil de Araucária seguirá com a investigação do homicídio para descobrir motivação e autoria.