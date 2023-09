Os eleitores araucarienses têm um compromisso importantíssimo neste domingo, 1º de outubro: escolher os novos conselheiros tutelares de Araucária. A eleição acontece das 8h às 17h, em dois locais de votação, sendo eles o Colégio Estadual Prof. Júlio Szymanski (no Centro) e a Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur (no CSU). Pela primeira vez, a votação acontecerá por meio de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral. Assim, é preciso que cada eleitor saiba o número de seu candidato a conselheiro antes de sair de casa. Lembrando que cada eleitor terá direito a um voto apenas.

Para saber em qual local terá que votar, o eleitor precisa verificar o número da seção eleitoral que consta no título de eleitor, que deverá ser apresentado na hora de votar, juntamente com um documento oficial de identificação com foto. Veja na relação abaixo na qual escola está vinculada a sua seção:

Araucária vai eleger 10 candidatos, 5 titulares para cada um dos dois Conselhos Tutelares existentes no município, além de suplentes. Apesar de o voto para conselheiro ser facultativo e secreto, é importante que todos os araucarienses participem dessa escolha, como sinal de compromisso com a proteção de crianças e adolescentes do município.

Na última sexta-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou, na sede da OAB Araucária, o treinamento de servidores municipais que trabalharão nas eleições para conselheiro tutelar. Primeiramente foram treinadas as pessoas que atuarão na função de presidente de seção e 1º mesário. Na terça-feira (26), foi a vez do treinamento dos que atuarão como 2º mesário e fiscal.

Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pelo processo eleitoral, no total serão cerca de 150 pessoas treinadas para o trabalho nos dois locais de votação.

A expectativa da comissão eleitoral responsável pelo processo de escolha dos conselheiros tutelares é de que até às 19h do próprio domingo a apuração esteja concluída e os vencedores conhecidos.

Edição n.º 1382