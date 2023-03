O cachorrinho Fred desapareceu na manhã do último domingo (12), por volta das 11:00 da manhã, ele mora na rua Santa Catarina no bairro Cachoeira.

Sua família está bastante preocupada e aflita por conta do sumiço dele e pede a ajuda da população para encontrar o Fred.

Ele tem pelos em tons caramelo e alaranjado com as orelhas mais escuras e usa uma coleira marrom, qualquer informação sobre o paradeiro dele, entrar em contato através do WhatsApp: (41) 99953-5889, falar com Josyane.