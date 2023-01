Dona de gatinho com problemas renais organiza rifa para pagar tratamento do bichinho

O Miozinho, um gato frajolinha muito fofo, está com problemas de saúde e sua dona, Lilian, não tem como arcar com todos os custos do tratamento. Ele tem problemas renais que, infelizmente, são muito comuns em gatinhos. A dona está organizando uma rifa para arrecadar dinheiro para o tratamento. A rifa tem três prêmios e o sorteio será realizado no dia 15/01.







São 150 números disponíveis no valor de 10 reais cada, o 1º lugar ganhará um crochê personalizado, o 2º uma casinha de pet em crochê e o 3º ganha 50 reais. Ela aceita dinheiro ou pix e para comprar um número é só entrar em contato através do WhatsApp: (41) 98402-4608 ou pelo Instagram: @lilianrosaprado