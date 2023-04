Dona está a procura de gatinha que fugiu de casa no bairro Capela Velha

Na noite da última sexta-feira (07/04) a gatinha Miah fugiu de sua casa no bairro Capela Velha. Segundo a dona da felina, ela é uma gatinha muito caseira e nunca havia fugido antes, porém há alguns dias, outro gato começou a subir no muro do prédio onde elas moram, e isso deixava a pequena Miah muito agitada.

“Nessa noite fui recolher as roupas na varanda e acabei me distraindo, ela fugiu pelo telhado do vizinho e não voltou mais. Acredito que alguém deve tê-la acolhido”, relata Silvana, a proprietária.

A gatinha tem olhos azuis e os pelos das patinhas são escuros, parecendo “botinhas”. Se alguém tiver notícias da Miah, favor entrar em contato com a Silvana pelo número (41) 99889 – 2566.