Dona Izabel benzedeira precisa de ajuda para manter tratamento de saúde

A benzedeira Divina Izabel Machado, mais conhecida como Dona Izabel, se tornou uma das figuras mais conhecidas de Araucária. Por mais de 30 anos ela ajudou inúmeras pessoas, que buscaram nas suas mãos de benzedeira, a cura para problemas de saúde, situações financeiras, mau olhado, e tantas outras situações.

Essa mulher que tanto amparou as pessoas é quem está precisando de ajuda agora. Dona Izabel já não exerce mais o dom do benzimento, isso porque está enfrentando sérios problemas de saúde. Sofreu dois infartos, precisou realizar dois cateterismos e uma angioplastia e recentemente ficou hospitalizada. Devido aos problemas sérios no coração, a benzedeira precisa tomar muitas medicações e algumas tem um custo alto.

“Dona Izabel não está muito bem e enfrenta dificuldades de arcar com todas as despesas de saúde, por isso estamos pedindo ajuda das pessoas para que ela possa manter seu tratamento. Precisamos ter empatia e nos sensibilizarmos com a dor dela, assim como ela se sensibilizou com as histórias das pessoas que atendeu”, disse a amiga Alesandra.

As pessoas que sentirem no coração o desejo de ajudar a Dona Izabel podem fazer um depósito bancário de qualquer valor no Banco Itaú, agência 2929, conta 21446-4, em nome de Divina Izabel V. Machado. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 9 8764-4259.

Edição n.º 1441.