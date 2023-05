Dono de égua que está desaparecida pede ajuda para encontrá-la

Na tarde de quarta-feira, 17 de maio, Matheus foi alimentar sua égua, porém chegando ao local onde ela costumava ficar, percebeu que o animal não estava lá. Ele a procurou pela região onde mora, no jardim Iguatemi, porém não a encontrou.

A égua costumava ficar ao lado do CMEI do Iguatemi, e alguns moradores da região relataram a terem visto perto do Mercado Primus. Esse teria sido o último local em que a égua foi avistada.

O dono pede ajuda da população com informações sobre o paradeiro do animal. Se você a viu ou sabe se por ventura alguém a pegou, entre em contato com o Matheus através do telefone (41) 99893-6706.