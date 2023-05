Dos dias 29/05 a 07/06, cinco Unidades de Saúde ficarão abertas até às 21h

Do dia 29/05 (segunda-feira) até o dia 07/06 (quarta-feira), a Secretaria Municipal de Saúde decidiu realizar uma campanha de vacinação, onde cinco Unidades de Saúde irão atender até às 21h. São elas: Santa Mônica, Shangri-lá, CSU, Califórnia e Costeira.

A extensão do horário de funcionamento tem o propósito de ampliar o acesso aos moradores de Araucária, e usuários de outras UBS’s podem se consultar em qualquer uma das citadas anteriormente.

Além das vacinas de rotina do calendário vacinal, serão oferecidas as doses contra a Covid-19 para todas as faixas etárias, e a da influenza, já liberada para toda a população. Basta se dirigir até uma das Unidades de Saúde com os documentos pessoais, e se tiver, a caderneta de vacinação.

Foto: Carlos Poly.