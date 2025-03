Doze enxadristas conquistam vaga para o Campeonato Paranaense de Xadrez

Doze araucarienses se classificaram para o Campeonato Paranaense de Xadrez, que será realizado no final de março, em São José dos Pinhais. Eles fazem parte do clube Poul Chess Company, do professor Poul.

Os atletas realizaram seis rodadas durante o torneio, onde se classificava o enxadrista que conquistasse a maior pontuação. A maioria dos atletas do clube já estava pré-classificada devido a outros torneios que foram realizados no ano passado. Porém, para garantir a vaga no Paranaense, eles precisavam jogar nessa classificatória.

Os atletas que confirmaram suas vagas foram Mariana Sgarbossa Furman – Sub-12 Feminino; Heloísa Batista Butkowski – Sub-10 Feminino; Luiz Otávio Vieira Rosa – Sub-18; Pietro Czarnesk Santana – Sub-12; Bernardo Antunes Palozi – Sub-08; Leonardo Antunes Palozi – Sub-12.

Já os enxadristas que conquistaram vagas no torneio foram Luana Bockor – campeã sub-14 Feminino; Luiza Rodrigues – vice-campeã sub-14 feminino; Julia Mirovski – campeã sub-16; Leonardo Avelar Castanheira Júnior – vice-campeão sub-08; Maria Teresa Pinheiro Kopp – 4ª colocada sub-12 feminino; Valentina Tchornobay Weidner Dinarovski – 6ª colocada sub-12 feminino.

Edição n.º 1457. Victória Malinowski.