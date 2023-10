Dr Araré recebe homenagem pela Assembleia Legislativa do Paraná

No último dia 16 de outubro, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Médico (18).

Mais de 500 profissionais da medicina receberam diplomas de menção honrosa, entre os homenageados estava o Dr Araré Gonçalves Cordeiro Júnior, médico cardiologista de Araucária que foi indicado para receber a homenagem por sua inestimável contribuição à saúde dos paranaenses, por meio do exercício da medicina.

Araré, que completa 40 anos de formado em 2023, é funcionário público aposentado (trabalhou nas prefeituras de Curitiba e Araucária por 35 anos), foi secretário municipal de Saúde por duas gestões e presidente da APASEMS (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná), também por duas gestões fez Fellowship no Departamento de Saúde Comunitária do Hospital Mount Sinai de Nova York, é atualmente presidente da Associação Médica de Araucária (AMA), faz parte da diretoria da Associação Médica do Paraná, é um dos representantes do CRM/PR em Araucária, membro da COER (comissão permanente que revisa Regimento Interno, Estatuto e regras) da UNIMED Curitiba, entre outras funções.

Cardiologista toma posse como vice-presidente para a região Sul da AMP

No último sábado, 21 de outubro, a Associação Médica do Paraná realizou a solenidade de posse da nova diretoria para a gestão 2023/2026, que foi eleita no mês de agosto. O evento também foi comemorativo ao Dia do Médico. O cardiologista Araré Gonçalves Cordeiro Junior está entre os novos diretores empossados, ele é o vice-presidente da AMP para a Região Sul.

A cerimônia foi prestigiada pelo diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde Dr. César Neves, diretor do Sistema de Urgência e Emergência de Curitiba Dr. Pedro Henrique de Almeida, deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Medicina na Assembleia Legislativa do Paraná Ney Leprevost, 2º tesoureiro da Associação Médica Brasileira (AMB) Dr. Fernando Sabia Tallo, presidente da Associação Paulista de Medicina (APM) Dr. José Luiz Gomes do Amaral, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) Dr. Romualdo José Ribeiro Gama, e presidente da Academia Paranaense de Medicina (APM) Dr. Jurandir Marcondes Ribas Filho, que compuseram a mesa ao lado dos Drs. Nerlan, Macedo e Luiz Antonio M. da Cunha, novo vice-presidente.

Dr Araré recebeu homenagem durante sessão solene em comemoração ao Dia do Médico, realizada pela Assembleia Legislativa

Jantar comemorativo

Após a solenidade de posse, à noite, foi realizado um jantar comemorativo aos associados presentes, autoridades, representantes das regionais da AMP no Estado, de sociedades de especialidade e demais convidados.

Edição n.º 1386