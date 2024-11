Dr. Fernando Balbinotti é eleito presidente da OAB Araucária

Os advogados araucarienses elegeram na última sexta-feira, 22 de novembro, o novo comando da subseção da OAB em Araucária. A eleição foi a mais acirrada da história, com as duas chapas inscritas conseguindo o incrível feito de empatarem. Exatamente! Ambas conseguiram o mesmo número de votos: 155 cada.

Com o empate, quem foi declarado eleito foi o candidato a presidente mais velho, no caso Fernando Balbinotti, da chapa Pela Ordem. Também fazem parte da diretoria eleita as advogadas Juliane Melo (vice-presidente), Rosângela Gondro Pinheiro (secretária-geral), Jéssica Kaczmarek Marçal Ribeiro da Fonseca (secretária-geral adjunta) e o advogado Ivanil Moreira da Luz (tesoureiro). O grupo liderará a OAB local no triênio 2025/2027.

Ao todo, 507 advogados estão vinculados a subseção da OAB em Araucária e, segundo o presidente eleito, o desafio agora é administrar a entidade de forma a representar os interesses da advocacia araucariense como um todo. “Nosso compromisso é junto aos colegas, mas também a sociedade. Queremos dar o acolhimento necessário para os nossos colegas, além do suporte para exercício da profissão, desde o profissional mais jovem ao mais experiente”, comentou Balbinotti.

Ele ainda disse saber que é um grande desafio e responsabilidade estar à frente da maior entidade de classe do país. “Nosso grande objetivo é a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas, assim como realizar uma gestão inclusiva, participativa, comprometida e respeitada, voltada aos interesses dos advogados, com um olhar aos desafios cotidianos de todos os operadores do Direito, sem distinção”, analisou.

A união da classe e uma gestão transparente também são outros pilares que, segundo ele, vão mover o mandato da nova diretoria. “Vamos trabalhar visando a união da classe e aproximar o advogado da entidade. Promover uma gestão moderna e transparente tanto na prestação de contas, no uso mais dinâmico da sede da Subseção, como a facilidade no acesso à lista de nomeações da advocacia dativa. Queremos que a Subseção também seja um espaço de networking e de convivência entre os advogados e seus dependentes”, garantiu.

Fazer com que a OAB esteja mais presente no dia a dia dos interesses da sociedade araucariense também é outro compromisso de Balbinotti. “Pretendemos acompanhar e participar das decisões relevantes do Município. Por fim, garantir a liberdade e autonomia para defender a Instituição, a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito e os direitos e liberdades fundamentais”, finalizou.

