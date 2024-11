Dr. Gustavo coloca mais uma peça no tabuleiro: Vinicius Lucyszyn na Secretaria de Finanças

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) confirmou nesta quarta-feira, 13 de novembro, o nome de quem ficará responsável por ser o guardião das finanças do Município de Araucária a partir de 1º de janeiro de 2025.

O escolhido é o contador Vinicius Henrique Lucyszyn. Bacharel em Ciências Contábeis pela FAE Centro Universitário, ele trabalha na Contabilidade Lucyszyn há pelo menos dez anos. A contabilidade, no entanto, está em seu DNA desde sua concepção. Vinicius é filho de Paulo Hermenegildo Lucyszyn, uma das lendas vivas da contabilidade araucariense.

Não contente apenas com a formação em Ciências Contábeis, Vinicius está atualmente estudando Direito na mesma FAE. Está no sexto período. Ele ainda está realizando outras duas especializações: uma em Compliance e Governança Jurídica pela FAE, que deve ser concluída nos próximos meses, e um MBA em Gestão Pública pela Cruzeiro do Sul.

“O Vinicius é um jovem contador que reúne qualidades que considero muito importantes para um cargo da envergadura do secretário de Finanças: formação técnica, preocupação em estar em constante atualização, equilíbrio emocional e facilidade em trabalhar em equipe. Tenho certeza que as finanças do Município estarão em boas mãos”, vaticinou Gustavo.

O futuro secretário de Finanças afirmou que se sentiu honrado com o convite feito por Gustavo e que a responsabilidade que vem com o cargo é muito grande, ainda mais em tempos de mudanças significativas na política tributária do país e com a capacidade de endividamento do Município razoavelmente comprometida. “Precisamos trabalhar de modo a assegurar a sustentabilidade fiscal da cidade e fazer isso alinhado aos anseios da nossa população e a realização do plano de governo do Dr. Gustavo”, enfatizou.

Edição n.º 1441.