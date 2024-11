Dr. Gustavo escala Amanda Nassar para comandar Secretaria de Assistência Social

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) segue escalando o time que o ajudará a administrar a cidade de Araucária a partir de 1º de janeiro de 2025. E a mais nova convocada para o jogo da vida dos araucarienses é Amanda Maria Brunato Silva Nassar.

Formada em Pedagogia pela Uniandrade e Psicopedagogia pela Unibrasil, Amanda possui ainda especialização em Necessidades Especiais e Psicopedagogia pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR). Ela ainda foi vereadora na legislatura 2017 a 2020, sendo a única mulher da história de Araucária a ocupar o cargo de presidente do Poder Legislativo em mais de 130 anos de emancipação política da cidade.

Segundo o prefeito eleito, a escolha de Amanda para comandar a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) foi feita com base em três critérios que ele considera indispensáveis para a função: formação técnica, equilíbrio emocional para lidar com as demandas da assistência social e profundo conhecimento da realidade da cidade de Araucária. “A Amanda tem experiência técnica, política e social para o cargo. É uma mulher empreendedora, mãe zelosa, profissional de sucesso e está comprometida com aquilo que vou exigir de todos os meus secretários: resultados que promovam a população araucariense”, enfatizou.

Sobre a nova missão, Amanda afirmou que está muito animada em começar a trabalhar logo. Ressaltou que dois mantras nortearão essa caminhada: prevenção e trabalho em rede. “Não é possível realizar um bom trabalho na área da assistência social de maneira isolada. Não somos uma ilha dentro da administração pública. Precisaremos muito desse trabalho em rede com as demais secretarias, com a população e órgãos externos a Prefeitura”, analisou.

Ainda segundo Amanda, a parceria com os servidores da Secretaria de Assistência Social será indispensável para o sucesso da missão que recebeu de Gustavo. “Nosso time na Secretaria de Assistência supera os 350 servidores. Pessoas muito qualificadas que estão na ponta de serviços como o CRAS, CREAS, CRAM e vários outros. Temos diretrizes que nortearão o nosso trabalho bem estabelecido no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O desafio é muito grande. Mas a nossa vontade que dê certo é maior ainda”, disse.

Amanda ressaltou ainda que todas as áreas da administração pública em algum momento cruzam com a assistência social e que pretende trabalhar muito na prevenção e empoderamento de mulheres, adolescentes e idosos. “A população em situação de rua é outro desafio grande. Precisamos cuidar dessas pessoas, mas não ser permissivo com a manutenção desse problema. Trabalharemos muito em parceria com a Secretaria de Saúde e de Segurança Pública nessa questão”, pontuou.

Ela reforçou que fazer com que as mulheres assumam o protagonismo de suas vidas é outro desafio. “Temos o CRAM vinculado a nossa Secretaria. Uma ferramenta muito importante no combate a violência doméstica e para fazer com que as mulheres rompam esse ciclo de violência. Mas precisamos avançar e novamente entra aqui a palavra prevenção. Não queremos que nossas mulheres sequer entrem nesse ciclo de violência”, resumiu.

A busca de recursos para ações na área da Infância e Adolescência, Mulher e Idosos e a qualificação de entidades do terceiro setor para que utilizem os recursos disponíveis em projetos que ascendam socialmente esses segmentos é outra prioridade. “Vamos atrás dos recursos, mas também vamos qualificar as entidades para usá-los. Temos um time muito bom na Prefeitura para isso. Mas precisamos explorar melhor a potencialidade de nossa equipe”, considerou.

Diretor geral definido

Para auxiliar Amanda na missão de gerir a Secretaria de Assistência Social ela e Gustavo escolheram um profissional de carreira, reconhecido em todo o Paraná como um expert nos protocolos da área. Trata-se de Leonardo Ferreira. Ele já aceitou o convite e retornará de sua cessão ao Governo do Estado para ocupar a diretoria geral da SMAS a partir de janeiro. “O Gustavo e eu temos plena confiança no Leonardo e no trabalho que ele sempre desenvolveu na SMAS. Não o ter em nossa equipe seria um desperdício de talentos”, finalizou.